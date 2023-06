Milenkovic: “Contento per l’ultimo periodo di Jovic: deve ancora mostrare tutto il suo potenziale. Orgogliosi della finale, ma non dobbiamo accontentarci. Giocheremo anche per Astori”

Prosegue la conferenza stampa della Fiorentina, alla vigilia della finale di Conference League contro il West Ham. Ancora Nikola Milenkovic: “Voci che mi vedevano al West Ham? Sinceramente, in ogni sessione di mercato girano sempre tante voci. Non mi sento di aggiungere altro”.

Su Jovic: “Lo vedo benissimo, ha tanta fame e ultimamente ha svoltato. Sono contentissimo per lui, perché so quante potenzialità ha e quanto può dare a questa squadra. Domani è una di quelle partite dove può darci una grande mano”.

Sulla squadra viola: “Insieme, soprattutto io e Biraghi, abbiamo passato tanti momenti difficili. La Fiorentina, per la storia che ha, merita di giocare sempre in Europa e stiamo facendo di tutto per riportarla al suo livello. Siamo estremamente orgogliosi per questa finale, però non dobbiamo accontentarci”.

Domani è una rivincita nei confronti di qualcuno? “No, contro nessuno. Dobbiamo solo dare gioia a noi, tutti uniti. Astori? Davide è sempre con noi. Domani giocheremo anche per lui. Sappiamo che sarebbe contentissimo se alzassimo il trofeo”.