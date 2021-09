Milenkovic: “Daremo tutto quello che sappiamo, giochiamo davanti ai nostri tifosi che ci daranno una grande spinta”

Il difensore centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic commenta a DAZN il bellissimo inizio di campionato dei viola ed esprime le sue impressioni sulla gara con l’Inter che avrà inizio tra poco al ‘Franchi’; “Stasera giochiamo contro una grande squadra, che è Campione d’Italia, conosciuta molto bene ed è brava in fase difensiva. Abbiamo preparato questa partita in un modo e metteremo tutto in campo, poi vediamo se riusciremo a fare risultato”.

Sull’attacco dell’Inter: Sicuramente Lautaro che Dzeko sono molto forti. Il loro attacco è cambiato rispetto all’anno scorso ma restano forti: dovremo essere concentrati al massimo”.