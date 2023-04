Milenkovic è rimasto a dormire a Firenze. La partenza ritardata e il motivo che l’ha causata

All’interno del gruppo della Fiorentina si è insinuata…la febbre. Un attacco influenzale ha messo KO Riccardo Saponara che non è stato convocato per la trasferta di Cremona e, in parte, ha fatto lo stesso anche con Nikola Milenkovic.

In parte perché il serbo è stato comunque convocato da Vincenzo Italiano. Solo che è rimasto a dormire a Firenze e raggiungerà la città lombarda solamente stamani, con qualche ora di ritardo dunque rispetto alla squadra.

Ovviamente resta a forte rischio la sua presenza in campo nel match di stasera e il suo problema va aggiungersi a quello che aveva riscontrato in precedenza Martinez Quarta che ha riportato un taglio al ginocchio contro l’Inter e non è al cento per cento.