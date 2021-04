Milenkovic e un futuro lontano da Firenze. E in pole position c’è una squadra estera…

La Fiorentina appare ormai rassegnato all’idea di perdere il difensore Nikola Milenkovic al termine di questa stagione. Secondo quanto scrive Calciomercato.com, il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 e le ultime deludenti prestazioni stanno spingendo la dirigenza viola a valutare l’opzione migliore per il futuro del centrale serbo. Seguito nei mesi scorsi anche da Inter e Milan, è il Manchester United il club in pole position.