Milenkovic e una giornata assolutamente da dimenticare: Il centrale viola sul banco degli imputati. Jovic zero minuti…e un cartellino giallo

Una giornata e una partita da dimenticare. Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, è stato il protagonista negativo del match tra Serbia e Camerun andato in scena ai Mondiali e terminato sul punteggio di 3-3.

Con la sua nazionale in vantaggio per 3-1, il centrale viola ha infatti tenuto in gioco per ben due volte Aboubakar il quale prima ha segnato il gol del 2-3 e poi ha fornito a Choupo-Moting l’assist per il 3-3 definitivo. Due errori gravi, praticamente in fotocopia, che potrebbero compromettere il cammina della nazionale serba in questa competizione.

Milenkovic si è pure fatto ammonire nel finale del match aggiungendosi così al compagno di squadra e di nazionale Jovic, finito sul taccuino dei cattivi nel corso del primo tempo. Piccolo particolare che riguarda Jovic: l’attaccante è stato ammonito in panchina, perché non è proprio entrato in campo neanche in questo match.