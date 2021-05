Milenkovic e una valutazione che non trova riscontri. Ramadani ancora a lavoro per la Fiorentina: possibile l’inserimento di una contropartita

Quanto incasserà la Fiorentina dalla cessione di Nikola Milenkovic? La speranza dei dirigenti viola è di chiudere per un assegno da almeno 25 milioni di euro, ma sono molti i dubbi degli addetti ai lavori. Come si legge su La Gazzetta della Sport, per il momento questa valutazione non trova riscontri: gli acquirenti sanno di dover fare i conti con le richieste del giocatore. In casi del genere, le richieste del calciatore aumentano a discapito della società che vende. Lo sa bene Fali Ramadani, agente del serbo, che sta gestendo l’operazione dopo aver gestito un anno fa la cessione di Chiesa alla Juventus accontentando le richieste di Commisso.

Per il momento, la volontà di Milenkovic sembra quella di restare in Italia. Per la Fiorentina sarà in ogni caso una plusvalenza, visto che Corvinò lo strappò dal Partizan Belgrado per cinque milioni di euro. Un’opzione potrebbe essere quella di inserire nell’affare una contropartita tecnica di qualità: ancora non ci sono stati approcci del genere, ma la direzione in cui sembra andare è questa.