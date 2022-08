Milenkovic: “Emozionato e felice di restare alla Fiorentina. La società ha dimostrato di avere grandi ambizioni. Voglio la Champions”

Nikola Milenkovic annuncia il tanto atteso e sperato il rinnovo di contratto con la Fiorentina. Stavolta non è tutto rimandato all’anno dopo, come la scorsa estate, ma il sodalizio è di tutt’altro spessore. Il difensore serbo ha raccontato così la propria decisione: “Molto felice di rimanere alla Fiorentina. Voglio tornare all’anno scorso, quando dopo 2 anni avevo dei dubbi e ho voluto parlare con la società. Italiano determinante per me, abbiamo prolungato un anno e scelto di riparlare quest’estate. Ho capito che la società ha grandissime ambizioni ed un progetto grande che sta dimostrando giorno dopo giorno. La Fiorentina sta crescendo tanto, la conferma del mister per me era molto importante.

Milenkovic prosegue: “I tifosi mi hanno dato tantissimo affetto, mi sento molto amato. Direttori, presidente, hanno fatto un grandissimo lavoro per trattenermi quasi. Emozionato e contento per la scelta fatta. Vogliamo tutti raggiungere il traguardo della Champions”.