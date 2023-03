Milenkovic in rampa di lancio: Arriva l’occasione per il serbo. Ma scalzare la coppia granitica sarà un’impresa

Contro il Milan il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, è rimasto in panchina. Ma con il Sivasspor il serbo è in rampa di lancio.

L’ex Partizan Belgrado vuole giocarsi la propria chance giovedì in Conference League per dimostrare che può rilanciarsi ad alti livelli dopo aver attraversato un periodo di appannamento in questa prima fase del 2023 e aver dovuto saltare due gare per infortunio.

Vincenzo Italiano lo ha convocato per la sfida contro i rossoneri ma senza utilizzarlo ed è rimasto a vedere l’ottima prova offerta in campo dalla coppia Martinez Quarta-Igor. Riprendersi il posto in generale non sarà facile per lui, ma è anche vero che lo stesso Italiano ha una profonda ammirazione per Milenkovic, per altro esternata a più riprese con parole molto chiare.