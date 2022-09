Milenkovic KO. E lo stop potrebbe non essere breve

Sarà oggi il giorno giusto per capire di quale entità è l’infortunio patito dal difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, che è finito KO nel corso della sfida con la Juventus per una ricaduta, un infortunio agli adduttori. La risonanza magnetica è prevista per stamani e la sensazione, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, è che i tempi di recupero del centrale non saranno particolarmente brevi.

Milenkovic da tempo conviveva con fastidi muscolari che lo avevano portato in passato ad assumere perfino antidolorifici pur di giocare ma stavolta, per evitare guai peggiori, ha alzato bandiera bianca ed è uscito dal campo.

Sempre sul giornale sportivo si legge che per rivedere al 100% il serbo si potrebbe dover attendere addirittura il ritorno in campo la sosta per le Nazionali di settembre, dunque in occasione della sfida del 2 ottobre a Bergamo con l’Atalanta.