Milenkovic: “L’obiettivo in campionato è arrivare tra le prime sei. Vi racconto qual è uno dei segreti di Italiano”

Ha parlato anche di obiettivi, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic intervistato da La Repubblica: “L’obiettivo è migliorare l’anno scorso, quindi entrare nelle prime sei. Poi ci giochiamo la Conference League: una volta che ci sei, perché non pensare di arrivare in fondo. Italiano? Ci chiede di proporre le nostre idee e il nostro gioco contro qualsiasi squadra, di dominare e indirizzare le partite. Non vuole che sia l’avversario a tenere la palla contro di noi, per questo facciamo un pressing super alto con la nostra linea difensiva. E’ un calcio moderno, propositivo”.

Poi sul tecnico gigliato ha aggiunto: “Mi sta aiutando tanto nella mia crescita. Italiano ha la capacità di farci sentire tutti dentro il progetto di squadra. E’ uno dei suoi segreti”.