Milenkovic mantiene la promessa fatta alla Fiorentina. Il preciso accordo con la dirigenza viola

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, Milenkovic e la Fiorentina avevano già un accordo di fondo sul proseguimento del rapporto, raggiunto prima dell’estate.

Se il calciatore serbo avesse trovato una società in grado di garantirgli il salto di qualità sportivo ed economico, con offerta congrua sarebbe partito. In caso contrario, il ragazzo avrebbe rinnovato. Da questo punto di vista è evidente come Milenkovic ed il suo agente abbiano mantenuto la parola data alla Fiorentina.