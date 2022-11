Milenkovic: “Molto contento per il gol, serviva vincere con voglia e grinta. Siamo un gruppo unito e stiamo ritrovando fiducia: ora la continuità con la Salernitana”

Raggiante a fine gara Nikola Milenkovic, che analizza così la vittoria con la Sampdoria e la seconda rete di fila in stagione: “Oggi era importante vincere, eravamo un po’ in ritardo con i punti in campionato. Giocare a Marassi contro la Samp non è mai facile. Sapevamo che oggi una sola cosa era fondamentale: portare punti a casa, con voglia, grinta: li abbiamo presi tutti e tre. Al gol sono corso verso il gruppo in panchina perchè per uscire da questi periodi difficili serve l’unità del gruppo: l’abbiamo dimostrato pure oggi”.

Aggiunge il difensore serbo: “Il gol? Ultimamente non segnamo tanto, ho segnato due partite di fila e sono molto contento. La Samp difendeva a zona come lo Spezia e ho segnato come con lo Spezia grazie ad una gran palla di Biraghi e al mio istinto. Ora sicuramente abbiamo fiducia in noi stessi dopo dei bei risultati. Ora la partita con la Salernitana è molto importante. Dobbiamo continuare a fare buone prestazioni e portare a casa i tre punti”.