Milenkovic-Napoli è una voce ormai lontana, ma De Laurentiis dovrà cercare un difensore dopo aver perso uno degli eroi dello Scudetto

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic non figura nella lista dei papabili partenti in questo calciomercato estivo. Eppure, nelle prime settimane dopo la fine della stagione, si è spesso parlato di un concreto interesse da parte del Napoli: una voce ormai lontana e soprattutto legata alla posizione di Italiano, che rimarrà a Firenze.

Eppure, adesso, De Laurentiis dovrà cercare concretamente un difensore centrale per il futuro della squadra. Come riportato da Gazzetta.it, il Napoli perde Kim-Min Jae, uno degli eroi dello Scudetto azzurro: nelle casse del club partenopeo andranno circa 58 milioni di €, per il difensore un ingaggio triplicato.