Milenkovic nemmeno in panchina con la sua Serbia. Tribuna anche per Munteanu nella gara di qualificazione a Euro 2024 tra Romania e Kosovo

Nell’amichevole di stasera la Serbia vince per 3-2 in amichevole contro la Giordania. Pochi i titolari in campo dal primo minuto per la nazionale allenata da Stojkovic, con il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic addirittura in tribuna, che ha potuto così riposare per le gara contro la Bulgaria in programma la prossima settimana e valevole per le qualificazioni a Euro 2024.

Pareggio per 0-0 invece nella gara di qualificazione ai prossimi Europei tra Kosovo e Romania. Da segnalare per nella selezione ospite che il giovane attaccante di proprietà della Fiorentina Louis Munteanu era in tribuna, probabilmente per scelta tecnica.