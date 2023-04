Milenkovic non ce la fa per Cremona e resta a Firenze. Ecco chi manderà in campo Italiano al suo posto

Nonostante fosse stato inserito nella lista dei convocati per la partita di questa sera, Nikola Milenkovic non è riuscito a smaltire l’influenza che lo aveva colpito nelle scorse ore. Per questo motivo, è stato deciso, di concerto con la Fiorentina, di restare a Firenze per riprendersi al meglio in vista delle prossime sfide.

Un guaio non da poco che costringerà Vincenzo Italiano ad affrontare l’attacco della Cremonese con una coppia di centrali tutta sudamericana. Ci penseranno infatti Martinez Quarta e Igor a coprire i pali di Terracciano nella sfida di questa sera allo ‘Zini’.