Milenkovic: “Orgoglioso del rinnovo con la Fiorentina. Non ho mai chiesto di andare via, mi piace lo stile di Italiano”

Ha appena rinnovato fino al 2023 con la Fiorentina Nikola Milenkovic ed ha commentato il fatto ai canali ufficiali viola: “Sono contento ed orgoglioso del rinnovo con la Fiorentina. Non ho mai chiesto di andare via. In questi anni sono arrivate offerte molto alte di club europei. Mi sono comportato sempre da professionista rispettando la maglia e la città.

Ho preferito parlare sul campo, evitando le polemiche. Durante questo mercato non ho chiesto di andare via per forza. Lo stile di Italiano mi piace e penso possa migliorarmi. C’è sinergia tra mister e squadra, quest’anno possiamo fare bene. Spero che i tifosi ci diano mano come sempre fatto ed essere il nostro dodicesimo giocatore.

Vogliamo riportare la Fiorentina dove merita. Speriamo di regalare soddisfazioni e di divertirci. Ringrazio Commisso, i direttori Barone e Pradè, mister e staff ed i compagni che credono in me. Sento l’affetto della città e darò tutto me stesso”.