Milenkovic resta l’unico dubbio per Italiano: fondamentale la rifinitura di domani

Quest’oggi, in tarda mattinata, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi per preparare la trasferta di lunedì pomeriggio contro il Verona di Zaffaroni. Dopo la sessione di ieri pomeriggio, in cui sono scesi in campo soltanto coloro che non hanno giocato contro il Braga, il tecnico gigliato ha potuto svolgere un allenamento regolare con tutta la Rosa al completo.

Secondo quanto riportato da Radio Bruno l’unica reale situazione da monitorare con attenzione è quella di Nikola Milenkovic: il difensore serbo, uscito costretto a lasciare il campo anzitempo nell’ultima sfida di campionato contro l’Empoli, non ha giocato in Conference ma potrebbe tornare disponibile per Verona. Il numero 5 viola sia ieri che oggi ha svolto parte dell’allenamento con il resto del gruppo e, secondo quanto comunicato anche dal club gigliato, la sua presenza verrà decisa soltanto dopo la rifinitura di domani.