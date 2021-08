Milenkovic, rinnovo e fascia?

Milenkovic, corteggiato da West Ham e Tottenham, resta alla Fiorentina. Si stanno limando gli ultimi dettagli, ma la fumata bianca deve solo essere annunciata.

Per lui è pronto un prolungamento fino al 2023, un anno in più rispetto all’attuale 2022, con ingaggio ritoccato attorno ai 3,5 milioni l’anno (quasi triplicato), commissione all’agente (Ramadani) e una percentuale assicurata sulla futura rivendita (10%). Di fatto, il rischio svincolo a parametro zero è stato scongiurato.

Oggi sono in agenda nuovi incontri per mettere tutto nero su bianco. Con l’uscita di German Pezzella (30), l’ormai ex capitano, che domani è atteso in Spagna, al Betis Siviglia per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto, un quadriennale da circa 2 milioni a stagione, non è escluso che la fascia possa finire proprio sul braccio del serbo, fin qui 134 presenze in maglia viola in tutte le competizioni, 11 gol e un assist.