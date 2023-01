Milenkovic: “Siamo arrabbiati, l’avevamo preparata per controllare il gioco. Italiano mi ha fatto crescere tantissimo”

Commento di un deluso Nikola Milenkovic a Dazn, dopo la sconfitta con la Roma:

“Sicuramente siamo arrabbiati, abbiamo preparato la partita in un certo modo. Abbiamo dominato il possesso nei primi 25 minuti, avevamo idea che la Roma ci avrebbe fatto controllare il gioco. Nel secondo tempo non abbiamo rinunciato a giocarla anche in dieci, volevamo tenerla viva e poi la Roma l’ha chiusa segnando il secondo gol.

Io cresciuto? Il mister propone un calcio molto moderno, con linee molto alte, dove i difensori hanno tanto la palla tra i piedi. Mi ha fatto crescere tantissimo.

Differenze dall’anno scorso? Difficile parlare ora, che da tante partite c’è un episodio che è girato male. Non dobbiamo guardare indietro ma pensare a vincere le prossime partite”.