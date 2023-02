Milenkovic spera per Verona, ma il calendario frena: Italiano non ha nessuna fretta

In forte dubbio rimane la presenza di Nikola Milenkovic per la partita della Fiorentina contro l’Hellas Verona in programma domani sera. Il difensore serbo è alle prese con un problema all’adduttore rimediato durante la partita contro l’Empoli e non era nella lista dei convocati per la partita casalinga contro il Braga al Franchi.

Il giocatore vorrebbe essere almeno in panchina al Bentegodi, ma le tante partite in poco tempo potrebbero spingere Italiano a lasciarlo a Firenze. Non c’è fretta né tantomeno voglia di rischiare. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.