Milenkovic spinge per tornare dal primo minuto. Turn over in avanti con la Cremonese?

A pochi giorni dal delicato ritorno di Conference League di Sivas contro il Sivasspor, la Fiorentina sfiderà la Cremonese a domicilio. Come scrive La Nazione, in difesa Milenkovic attende la sua chance per tornare titolare ma è difficile scalzare uno fra Quarta ed Igor. Spera anche Venuti a destra, mentre a sinistra ci sarà Biraghi (squalificato in Europa).

A centrocampo Amrabat dovrebbe essere al suo posto, così come Mandragora. Ballottaggio tra Bonaventura e Barak per la mediana. Infine l’attacco: scontato il ritorno di Cabral mentre sugli esterni resta da capire se Gonzalez abbia bisogno di un turno di riposo. Ikoné può prendere il suo posto, altrimenti spazio all’argentino con Saponara, favorito su Sottil e Kouame.