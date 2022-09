Milenkovic, uno stop che non dovrebbe cambiare i piani della Fiorentina. Da Denayer a Zagadou, i profili più allettanti del mercato svincolati

La scelta viola è stata evidente per il reparto difensivo. La dirigenza gigliata ha valutato di alleggerirsi dell’ingaggio invadente di Matija Nastasic che non dava più garanzie anche sul piano fisico e tecnico, scegliendo un jolly come Ranieri per occupare il posto di quarto centrale. Ranieri non occupa spazio nella rosa dei 25 calciatori e pertanto è rimasto a Firenze. Una partenza del jolly mancino avrebbe privato la Fiorentina di un posto nella lista Serie A. Quanto spazio il classe ’99 ligure possa avere in stagione ce lo dirà solo il campo, quel che è certo però è che in una linea a quattro ha giocato solo qualche volta in Primavera.

Ranieri da professionista ha sempre agito come terzino sinistro, quarto a sinistra nel 3-4-3 e da braccetto mancino in una retroguardia a tre. Milenkovic non era al top fisicamente e ha alzato bandiera bianca nella sfida contro la Juventus. Il perno della retroguardia della Fiorentina si è dovuto fermare per un problema muscolare che si trascinava da tempo, e mister Italiano deve subito fare i conti con la scarsezza numerica del parco difensori. Quella in arrivo è una settimana con l’impegno europeo: giovedì arriva l’RFS Riga al Franchi. E’ difficile pensare che ora la Fiorentina scelga di entrare con forza sul mercato svincolati, ma in una stagione così strana, lunga, logorante e particolare le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo.

Dando un rapido sguardo alla platea, non mancano i calciatori di buon livello rimasti senza squadra, soprattutto per quanto concerne i difensori centrali. Accostato anche in passato alla Fiorentina, il classe ’95 belga Denayer è rimasto a piedi a casa di richieste eccessive sul piano dell’ingaggio. Destro di piede, esuberante fisicamente, il prodotto del vivaio del Manchester City ha avuto il Lione come ultimo club. Più giovane il mancino ex Dortmund Zagadou, classe ’99 che può giocare anche a tre. Roccioso e altissimo (1.96 m), è sorprendente che oggi sia senza squadra ma sarebbe difficile si muovesse per non fare il titolare.

Campione di Turchia col Trabzonsport, Edgar Iè ha un passato anche nel Feyenoord, nel Lilla e nel Nantes. Soluzione low-cost Luca Ceppitelli, esperto centrale (154 presenze in A) con un lungo passato nel Cagliari. Forte di testa, pochi fronzoli, è un elemento che potrebbe in extremis coprire una falla. Ultime soluzioni? Maksimovic, Kolodziejczak, Gnagnon.