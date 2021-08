Milenkovic: “Vorrei regalare ai tifosi la possibilità di ambire a traguardi importanti. Nastasic ci sarà utile, Vlahovic ha una potenzialità incredibile”

Nella seconda parte dell’intervista al Corriere dello Sport-Stadio, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic parla del regalo che sogna di fare a Firenze e ai suoi tifosi. Ecco le sue dichiarazioni: “Vorrei regalare la possibilità di ambire a traguardi importanti, far vivere grandi emozioni. Gli stadi stanno tornando a riempirsi: la nostra molla sono loro, i tifosi. L’addio di Pezzella? Vorrei augurare a German tutto il bene possibile. E’ stato il nostro capitano, il nostro leader. Ma è arrivato Nastasic: sono certo che saprà essere molto utile”.

Milenkovic parla così di Nastasic, arrivato per sostituire il centrale argentino: “Adesso siamo in quattro, c’è un bellissimo feeling tra di noi. Con Dusan ho un rapporto molto schietto, Terzic l’ho conosciuto tre anni fa e Matija è un ottimo difensore. Abbiamo caratteristiche che in campo ci completano. Dusan? Ha una potenzialità incredibile. Per come si comporta in campo e fuori, gli auguro di diventare nei prossimi anni uno dei centravanti più forti in Europa. Grazie anche al suo carattere, ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori”.