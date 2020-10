Milik, Torreira e altri: La Fiorentina ha un grande problema sul mercato

Milik, Torreira e altri ancora. Sono diversi i giocatori importanti che la Fiorentina ha avvicinato nel corso dell’ultimo mercato. Del resto l’attuale proprietà non ha problemi ad offrire ingaggi di un certo livello ai giocatori (Ribery è un esempio lampante in questo senso).

Però il club viola ha un altro problema che si rivela molto grosso in questo momento: non è attrattiva nei confronti di giocatori di primo livello. Sembra un po’ un cane che si morde la coda: senza risultati non arriva l’Europa, senza l’Europa i grandi calciatori (o presunti tali) preferiscono altre destinazioni, ma senza grandi calciatori è più difficile fare campionati d’alta classifica. Fino a quando questo circolo non verrà in qualche modo interrotto, la Fiorentina è destinata a rimanere, purtroppo, in un limbo.

Discorso che si riversa anche sull’allenatore, ovviamente.