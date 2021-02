Milik trova il gol alla prima da titolare con il Marsiglia, mentre Lirola lascia ancora qualche perplessità

Dopo il caos con i tifosi, il Marsiglia di Milik e Lirola è tornato in campo ieri sera per sfidare in trasferta il Lens. La partita è terminata 2-2 con gli ospiti che si sono fatti rimontare le due reti segnate nel primo tempo. Alla prima da titolare per Milik con la nuova maglia è subito arrivato il gol per il polacco ex Napoli, che ha siglato il momentaneo 0-2. Chi non ha convinto del tutto è stato invece Lirola, ancora troppo incerto in fase difensiva (un punto debole che aveva contraddistinto anche la sua avventura alla Fiorentina).

