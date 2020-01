Milik: “Vogliamo portare i tre punti a casa con la Fiorentina”

L’attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik è intervenuto a Radio Kiss Kiss parlando della partita contro la Fiorentina: “Spero di riuscire a giocare ancora meglio. Sono felice per i miei numeri, ma non lo sono per ciò che facciamo di squadra, siamo troppo in basso in classifica, vogliamo essere in alto e guardiamo avanti. Spero che col tempo si vedranno dei miglioramenti, soprattutto nel gioco. Vogliamo portare i tre punti sempre a casa, a cominciare dal match con la Fiorentina”.

E sulla voglia di vincere: “Il nostro obiettivo è quello di recuperare punti in campionato. Vogliamo fare di tutto per risalire la classifica, vincendo le partite. Stiamo migliorando il nostro gioco, ora ci vogliono pazienza e lavoro. Speriamo di riuscire a vincere già sabato”.