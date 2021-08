Minaccia Atalanta per Berardi? Gasperini: “Spero che il nostro mercato sia chiuso”

Come raccontiamo da qualche giorno la Fiorentina sta puntando con forza in direzione di Domenico Berardi, giocatore fortemente voluto da Italiano e per il quale sarà decisiva la volontà di Commisso. Sull’esterno del Sassuolo, però, era stato registrato anche l’interesse dell’Atalanta.

Del mercato, in conferenza stampa, ha parlato proprio il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini: “Spero che per noi sia chiuso e che i giocatori pensino solo alla partita con il Bologna. Non credo che l’Atalanta debba arrivare all’ultimo giorno di trattative e sperare in qualcosa. Zappacosta? Sta bene, credo che ci darà una grossa mano. Dovremo fare qualche prova per capire se possiamo giocare con un esterno in più, magari facendogli ricoprire una posizione più avanzata”.