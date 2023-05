Minotti: “Gol Basilea? Non è stata tutta colpa di Igor. Nico Gonzalez finalmente decisivo”

Lorenzo Minotti, ex calciatore e commentatore di Sky Sport, ieri a Basilea insieme a Massimo Marianella, è intervenuto a Radio Bruno per parlare della vittoria della Fiorentina:

“La Fiorentina è stata forte sulla sinistra con Biraghi, nonostante Brekalo non fosse in partita. Anche a destra Dodò ha fatto fatica a dare manforte a Gonzalez. Sul gol degli svizzeri, invece, non mi sento di dare tutta la colpa a Igor, perché anche Milenkovic era completamente fuori posizione”.

Poi sull’autore della doppietta: “Nico è finalmente riuscito ad essere decisivo nei momenti importanti. Inizialmente ha faticato pure lui a destra, ma nel secondo tempo qualcosa si è sbloccato. Poi dentro l’area lui ha questa grande capacità di testa, pur non essendo molto alto. È stata la sua personalità a fare la differenza“.