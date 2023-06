Minutaggio per Cabral o preservamento per Jovic: il dubbio eterno di Italiano, risolto neanche al Mapei

Il dubbio naturalmente è quello che ci teniamo noi dall’esterno mentre magari Vincenzo Italiano avrà già fatto la sua scelta o avrà comunque le idee più chiare. Anche l’ultima di campionato al Mapei lascia però apertissima la corsa al ruolo di centravanti titolare per la finale di Conference contro il West Ham. Da un lato Cabral si è ripreso un po’ di minuti, quasi fosse una prova generale dopo gli acciacchi delle ultime settimane; dall’altro Jovic si è preso un po’ di riposo, non che il serbo sia usurato da questa stagione ma si sa quanto a Italiano piaccia gestire e alternare i suoi. In ogni caso, a sensazione il brasiliano sembra avere comunque i favori del pronostico, fosse anche solo per il feeling con la Conference, di cui è capocannoniere in questa edizione, dopo esserlo stato anche della scorsa.