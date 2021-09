Mirabelli: “Fiorentina intelligente a rendersi conto che Gattuso non era la scelta giusta. Italiano farà divertire Firenze”

L’ex direttore sportivo del Milan, Alessandro Mirabelli, ha parlato di Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Mercato? Chi è riuscito a trattenere i proprio gioielli ha fatto un buon lavoro. Per me non ci sarà un padrone nel campionato, ma ci sono più squadre che possono vincere lo Scudetto. Italiano ha dimostrato negli anni di meritarsi una piazza prestigiosa come quella di Firenze. Ha messo in campo una squadra che va a giocarsela contro tutte: a Roma è stata una sconfitta immeritatissima. Prevedo che quest’anno i fiorentini si divertiranno moltissimo a vedere la Viola: sarà dura per tutti affrontare la Fiorentina. E chissà che non possa sognare un posto in Europa, le condizioni ci sono tutte”.

Mirabelli continua così: “Gattuso–Fiorentina? Probabilmente sono stati intelligenti a rendersi conto che non era la scelta giusta. Non la ritengo per forza una cosa negativa, ma anzi la elogio perché si sono accorti che non c’erano le condizioni. Rinnovo di Vlahovic? Stiamo parlando di un calciatore importantissimo nel panorama europeo. Giovane ma forte, scriverà delle pagine importanti nel calcio europeo. Sarebbe importante riuscire a costruire una squadra attorno al serbo: è con questi campioni che si può sognare. La Fiorentina ha la necessità di alzare i propri obiettivi: non più la salvezza o la metà classifica, ma l’Europa. Per come si sono messo le altre, quello di Commisso è stato uno dei club che si è mosso meglio”.