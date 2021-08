Mirabelli: “La Fiorentina fa bene a rinnovare il contratto a Vlahovic, ma poi dovranno obbligatoriamente cambiare passo…”

L’ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato così a TMW: “Vlahovic è un giocatore giovane, avrà tutto il tempo davanti a sé e deve pensarci bene prima di andare via. Qualcuno a Firenze lo voleva dare in prestito ad inizio della scorsa stagione, ma io ho sempre detto: ‘Vlahovic in prestito? L’attaccante lo avete, di proprietà…’.

Poi ha continuato: “Ci si chiedeva se i viola avessero fatto bene a trattenerlo o meno. La Fiorentina farà molto bene a rinnovargli il contratto, poi dovranno cambiare passo: se vuoi essere una grande devi trattenere Vlahovic e prendere giocatori di livello per non essere la squadra che si salva solamente”.