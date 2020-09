Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato così a TMW di un possibile approdo di Krzysztof Piatek alla Fiorentina: “È un attaccante particolare. È forte, ma bisogna conoscere chi è. Non ama partecipare alla manovra offensiva della squadra. Bisogna costruire una squadra per sfruttare le sue caratteristiche. Piatek è un tipo di giocatore che se non gli costruisci la rosa in un certo modo rischia di diventare un difensore centrale aggiunto. La Fiorentina ha una proprietà forte che farà crescere negli anni la società“.

