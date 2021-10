Mirabelli: “Vedo la Fiorentina sulla scia del percorso dell’Atalanta. Non si può pensare che Vlahovic possa andare via alle sue condizioni, deve farlo a quelle della società”

L’ex direttore sportivo del Milan, Michele Mirabelli, intervenuto su TMW Radio, interpellato sul momento della Fiorentina ha detto: “Ha un nuovo proprietario che ha investito tanto e che vorrebbe portarla a fare qualcosa di diverso dalla salvezza, mi diverte il calcio di Italiano. La vedo quasi sulla scia del percorso dell’Atalanta. Un po’ destabilizza il caso Vlahovic, perché la Fiorentina vorrebbe tenere i suoi migliori e prenderne altri per guardare a un obiettivo che sia differente dalla salvezza”.

Poi ha aggiunto: “Il primo obiettivo con Vlahovic sarebbe arrivare comunque a un rinnovo. La Fiorentina merita di avere un giocatore forte come lui, e comunque merita di prendere soldi importanti in caso di cessione, per poterli così investire in un altro giocatore. Non si può pensare che Vlahovic possa andare via alle sue condizioni, deve andare via alle condizioni della società”.