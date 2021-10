Mirabelli: “Vlahovic dovrà pensarci bene prima di abbandonare questo progetto. Capisco lo stato d’animo della Fiorentina, non si trova la quadra, eppure…”

L’ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato così a Radio Bruno, commentando gli sviluppi della vicenda Vlahovic: “Capisco lo stato d’animo della Fiorentina che non riesce a trovare la quadra, pur essendo quella di Firenze una piazza importante e con una società che vuole fare bene. Il giocatore dovrà pensarci bene prima di abbandonare questo progetto. La città d’altronde lo ha accolto giovanissimo, lo ha coccolato e fatto crescere”.

Poi ha aggiunto: “Bisognerebbe stabilire regole per gli agenti dei calciatori che ora hanno pieno potere e lo esercitano. E quindi all’agente conviene portare via il giocatore dalla Fiorentina. Ma di casi ne abbiamo ogni anno tanti. Al Milan, tra i tanti, quello più eclatante fu Donnarumma che rinnovò ma non pagammo le commissioni richieste. Ci vuole fermezza perché non è giusto accontentare tutte le richieste della controparte”.