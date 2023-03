Miranda a FN: “Non potevamo non ricordare Astori in una data così speciale. L’associazione ha ricevuto massima sensibilità dalla Fiorentina e dai suoi tifosi”

Sabato 4 marzo non sarà soltanto il giorno di Fiorentina-Milan: Firenze ricorderà Davide Astori, a 5 anni esatti dalla sua scomparsa. In occasione della partita, il club viola ha organizzato una raccolta fondi insieme all’Associazione Davide Astori. Per saperne di più, Fiorentinanews.com ha contattato Luigi Maria Miranda, il presidente dell’associazione.

Come e quando nasce l’idea di questa associazione? E quali sono i suoi obiettivi?

“Questo è un progetto partorito dopo anni di pensieri di lavoro, con l’amico Maurizio Francini. Insieme alla famiglia, abbiamo pensato che i tempi erano maturi per portare a termine il progetto, costituito il 13 scorso. Lo scopo è duplice. Da un lato vuole fare cultura dello sport, in particolare per quanto riguarda i principi sottesi al gioco del calcio: lealtà, correttezza e parità di trattamento. Vogliamo anche fare solidarietà, organizzando giornate di studio concentrandoci su materie connesse al calcio. In occasione di ognuna di queste giornate, raccoglieremo fondi che saranno destinati a finalità benefiche, indirizzate di volta in volta”.

Cosa rappresenta l’iniziativa di sabato? Quanto è stato importante l’appoggio della Fiorentina?

“Siamo felicissimi di aver ricevuto la massima disponibilità e sensibilità. Con noi sono stati gentilissimi, fin dal primo momento: hanno fatto di tutto per la riuscita della raccolta, tenendoci in contatto anche quotidianamente. Devo ringraziare anche le associazioni del tifo viola (ACCVC, ATF e Solo Viola, ndr): coloro che troverete ai tornelli sabato sono tutti loro volontari. Non potevamo non ricordare Davide il 4 marzo e lo abbiamo fatto con la squadra della quale era il capitano, assieme ai suoi tifosi, facendo del bene per dei bambini. Come se lo avesse fatto lui”.

In che modo il tifoso che sarà presente allo stadio contro il Milan potrà dare il proprio contributo?

“Una volta oltrepassati i tornelli d’ingresso, troverete dei volontari facilmente riconoscibili. Tutti i tifosi potranno fare la loro offerta, destinata all’acquisto di farmaci salvavita per bambini meno fortunati in Camerun. Alla raccolta fondi si può accedere anche tramite il profilo Instagram dell’associazione”.