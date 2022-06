Nuovo nome per l’attacco del Modena, neopromosso in Serie B, ovvero quello di Samuele Spalluto. Come riporta la Gazzetta di Modena, il giovane attaccante della Fiorentina, reduce dal prestito al Gubbio in cui ha collezionato 10 gol in 27 presenze, potrebbe continuare il suo percorso di crescita ancora lontano da Firenze, ma in un campionato certamente più competitivo come la serie cadetta.