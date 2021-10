Modolo: “La Fiorentina è più forte di noi, dovremo avere fortuna. Vlahovic? Le polemiche gli faranno da stimolo”

Marco Modolo, difensore e capitano del Venezia, ha parlato della Fiorentina e di altri temi a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “La squadra di Italiano ha un’identità ben precisa, sta facendo molto bene: e il tecnico per me è tra i migliori emergenti. Noi dovremo dare il massimo e sperare di avere anche un po’ di fortuna, perché tecnicamente la Fiorentina è messa meglio di noi. Vlahovic è il punto di forza della Viola: si tratta di un attaccante che a Firenze non si vedeva da tempo. Sono certo che non verrà influenzato dalle polemiche, ma anzi che gli facciano da stimolo”.

Continua così Modolo: “Maleh? Con noi ha fatto due annate importanti, era tra i nostri giocatori migliori e sono sicuro che riuscirà a ritagliarsi il proprio spazio alla Fiorentina. Ha un gran sinistro, al Venezia nella passata stagione ha fatto qualche gol: presto, migliorerà ancora di più”.