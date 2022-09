Modric, Salah… e un ex difensore della Fiorentina tra i migliori giocatori della settimana

Sono i giorni dell’uscita del celebre videogioco FIFA 23, e come gli appassionati sanno bene una delle modalità più giocate è sicuramente Ultimate Team. Qui si può costruire la propria squadra dei sogni, acquistando giocatori di tutte le squadre del mondo e unendoli in un unico undici. Tra le peculiarità di questa modalità c’è il fatto che la EA Sports faccia uscire ogni settimana una serie di carte speciali “potenziate” dei giocatori che si sono maggiormente distinti.

Tra i cosiddetti “player of the week” di questa settimana, insieme a giganti quali Modric e Salah, c’è anche l’ex Fiorentina David Hancko, attualmente in forza al Feyenoord e protagonista in Nations League con la Nazionale slovacca. 81 la sua valutazione generale, impreziosita dall’assist servito al compagno Zrelak per il gol dell’1-1 nella partita contro la Bielorussia.