Moggi in campo? La procura federale della FIGC apre un’indagine

Guai in vista per Luciano Moggi, sul quale è stata aperta un’indagine da parte della procura federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’ex direttore generale della Juventus è stato visto a bordo campo lo scorso 14 gennaio, in occasione dell’incontro del Campionato Primavera tra il Napoli e i bianconeri.

L’indagine nasce da una limitazione imposta a Moggi: come riporta (e ricorda) il portale ANSA, l’ex dg bianconero è stato radiato subito dopo Calciopoli, dunque non gli è permesso scendere in campo qualunque sia il recinto di gioco considerato. La procura federale di Chinè vuole accertarsi sulle responsabilità dell’accaduto.