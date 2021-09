Moggi: “La sorpresa sarà la Fiorentina. Che giocatore Nico Gonzalez!”

L’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha parlato all’Adnkronos commentando quest’ultima sessione di mercato appena conclusa. Queste le sue parole sull’operato della Fiorentina: “Credo che la sorpresa sarà la Fiorentina. Vincenzo Italiano è un grande allenatore e Nico Gonzalez è veramente forte”. Suo figlio Alessandro è stato tra gli intermediari che hanno portato il giocatore a Firenze.

Sulle altre ha detto: “La squadra che ne esce meglio è l’Inter. La Juventus? Non può competere per lo scudetto e la vedo dura anche per la Champions. Vedo bene le due romane”.