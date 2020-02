Moggi: “La verità è che la Juventus quando vince dà fastidio, Nedved ha risposto in maniera educata anche se Commisso era entrato a gamba tesa”

L’ex amministratore delegato della Juventus, Luciano Moggi, intervenuto su Radio Bianconera ha dichiarato: “Ho sentito le polemiche da parte del presidente della Fiorentina e anche quello che ha risposto Nedved. La verità è che la Juventus quando vince dà fastidio e siccome vince da una vita è una vita che dà fastidio. Le dichiarazioni di Commisso mi sembrano quelle di uno che ha a cuore le sorti della sua squadra, che sicuramente non meritava di perdere 3-0. Nel primo tempo la Viola ha giocato alla pari con la Juve, ma nel risultato non c’è niente da eccepire. Il secondo rigore forse poteva essere generoso, ma la vittoria è indiscutibile ed è arrivata meritatamente”.

Quanto all’atteggiamento di Nedved e a quello che ha detto a Commisso, Moggi ha dichiarato: “Credo abbia replicato in maniera educata, senza offendere nessuno, anche se il presidente viola era entrato a gamba tesa. Commisso era arrabbiato per altri episodi, ma penso non fosse la serata giusta per dire quello che ha detto”.