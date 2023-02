Moggi: “Se la Juventus verrà retrocessa, la Serie A non avrà più senso”

In diretta su Twitch, ha parlato del caso Juventus l’ex dirigente bianconero Luciano Moggi. Queste le sue parole: “ La Juventus è diventata un giocattolo nelle mani di tutti, tutti possono criticarla ma lei è sempre stata in silenzio. Adesso è arrivato il momento di reagire.

Quando si parla di plusvalenze, la società bianconera ha sì violato le linee guida previste ma ciò che si dice, anche in materia di retrocessione, sono tutte storie. La Juventus attira tutti, chi per odio, chi per amore, e se dovesse retrocedere, il campionato non avrebbe più senso“.