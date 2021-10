Molinaro: “Anche quest’anno proveremo a sovvertire i pronostici. Il Venezia sta crescendo, dobbiamo migliorare nella gestione della gara”

Cristian Molinaro, difensore trentottenne del Venezia, ha rilasciato un’intervista a TMW, nella quale ha parlato di se stesso, ma anche della squadra che lunedì dovrà affrontare la Fiorentina. Ecco un estratto delle sue parole: “Con mister Zanetti scherziamo spesso sull’essere coetanei. Lui ha l’età per fare il calciatore e già allena in Serie A, io ho l’età per allenare e ancora gioco. È molto bravo a trasferire in maniera chiara le sue idee nel corso della settimana. Sa come tenere alta l’intensità degli allenamenti, trasmettendoci la sua carica, catalizzando l’attenzione di tutti. Ha le carte in regola per affermarsi ad alti livelli”.

Poi sulle aspettative sul suo Venezia, Molinaro ha aggiunto: “L’anno scorso, alla partenza del campionato, nell’ipotetica classifica finale, gli esperti ci davano in ultima posizione. Anche quest’anno proveremo a sovvertire i pronostici. La strada è lunga, ma stiamo crescendo. Dobbiamo migliorare nella gestione di determinati momenti della gara”.