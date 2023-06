Momenti di alta tensione nel centro di Praga: ultras della Fiorentina attaccano un pub di inglesi. Fermati e identificati alcuni tifosi

Come – purtroppo – spesso capita nelle trasferte del mondo del pallone, anche stavolta, in quel di Praga, si sono verificati scontri fra tifoserie. Momenti di alta tensione nel centro storico della capitale della Repubblica Ceca, dove alcuni tifosi della Fiorentina hanno attaccato un pub dove stavano consumando dei supporters inglesi del West Ham.

Sono state lanciate bottiglie, torce e pure delle sedie dei bar adiacenti. La situazione è tornata alla normalità in breve tempo, seppur sia doveroso segnalare, per l’ennesima volta, questi deplorevoli episodi che macchiano le occasioni di incontro fra sostenitori di squadre diverse. Alcuni di questi “tifosi” sono stati fermati e identificati dalle autorità locali. Sperando che non vi sia altro da segnalare, questo è – anche – il clima che si respira a Praga a pochissime ore dall’atto finale della Conference League.