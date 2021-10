Momenti di rabbia nel settore dei tifosi della Fiorentina: Vlahovic preso a male parole. L’intervento di Venuti e l’asta che sfiora Gonzalez

Com’è finita la partita di Venezia? Non bene sicuramente. E questo non solo perché la Fiorentina ha perso, ma perché nel settore ospiti non sono mancati momenti di rabbia al termine dell’incontro.

A farne le spese, in primo luogo, è stato ovviamente Dusan Vlahovic che è stato invitato ad allontanarsi e a non venire sotto la curva. Il tutto corredato da epiteti facilmente immaginabili e non certo garbati (“Gobbo”, “Pezzo di m…” ecc…). Del resto dopo il suo rifiuto a rinnovare il contratto con i viola era facilmente immaginabile che potesse accadere qualcosa del genere, specialmente dopo una prestazione che non è stata indimenticabile da parte sua.

Chi ha provato a riportare tutti a più miti consigli è stato Lorenzo Venuti che, rivolgendosi ai tifosi viola, ha detto: “Pensate alla squadra”. Sul terreno di gioco è volata però più tardi un’asta di una bandiera (che vedete qui sotto) che ha mancato di poco Nicolas Gonzalez. (Ha collaborato Filippo Razzolini)