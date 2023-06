“Momento di riflessione per il mercato, in attesa della sentenza sulla Juventus. E con il dubbio su Italiano, che ancora non ho sentito parlare…”

L’intermediario di mercato vicino alle vicende del club viola Michele Fratini è intervenuto a Radio Toscana per parlare dei possibili movimenti della Fiorentina in questa sessione estiva di calciomercato:

“Un momento di attesa per il mercato per ora, aspettando anche l’ancora possibile penalizzazione della Uefa ai danni della Juventus. Qualche difensore è in uscita, come Martinez Quarta. In attacco, invece, Arnautovic e Orsolini sono due nomi usciti fuori, così come quello di Zapata. Ora col Viola Park potrebbe essere più facile portare calciatori a Firenze“.

E su Italiano: “Ad oggi, di dichiarazioni sue, non ci sono ancora state. Baroni ha salvato il Lecce e poi è andato via, Tonali doveva restare al Milan e oggi è del Newcastle. Le stagioni calcistiche iniziano a luglio… Non ho ancora visto foto di strette di mano o cene fatte con il club. Anche De Laurentiis aveva confermato Giuntoli e ora va a finire alla Juve, sono due separati in casa. Se chi tace acconsente però…”.