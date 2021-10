Monelli: “Vlahovic adesso non è tranquillo. Ha fatto bene otto mesi, non vale tutti quei soldi”

“Mi auguro che la sconfitta di Venezia sia solo un incidente di percorso. Per mezz’ora c’è stata solo la Fiorentina, poi è mancata la reazione nella ripresa. Io credo che la squadra possa piazzarsi dietro alle prime quattro o cinque”. Ha parlato così a Lady Radio l’ex attaccante della Fiorentina Paolo Monelli, commentando il momento della squadra viola.

“Vlahovic? Bene la prima parte di campionato, adesso probabilmente neanche lui è così tranquillo – ha aggiunto sull’attaccante serbo – Questa è una situazione da trattare in maniera diversa, mi sembra tutto molto prematuro perché il contratto scade nel 2023. Lui ora è un giocatore viola, il discorso si poteva affrontare a maggio o giugno, senza creare polemiche in pieno campionato. Se vale 5 milioni all’anno? No, non li vale perché ha fatto bene 7-8 mesi, a livello mentale non è sano accostargli certe cifre”.