Monta la rabbia del Basilea in vista della partita contro la Fiorentina: “E’ un insulto, non veniamo tenuti in considerazione”

A pochi giorni dalla partita di andata della semifinale di Conference League contro la Fiorentina, monta la rabbia del Basilea e dei suoi giocatori contro la Lega Calcio svizzera, rea di non aver voluto anticipare l’impegno dell’FCB contro lo Zurigo.

In sostanza il Basilea avrebbe voluto giocare in campionato di sabato invece che di domenica, richiesta che però è stata respinta. Un fatto questo che ha scatenato le ire di diversi calciatori, a cominciare dal veterano Michael Lang, che ha detto: “E’ un insulto per noi e per la stagione che stiamo facendo il calendario che è stato pianificato, non veniamo tenuti in considerazione”.

Il tecnico ad interim Heiko Vogel gli ha fatto eco: “In molti paesi è possibile adattare il calendario, perché non è possibile farlo qui?”.