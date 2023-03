Montelatici: “Campi Bisenzio è la soluzione ideale per lo stadio che vuole la Fiorentina. Se sarò eletto, mi impegnerò per realizzare il sogno dei tifosi viola”

Antonio Montelatici, candidato a sindaco di Campi Bisenzio per Fratelli d’Italia, ha parlato dello stadio della Fiorentina nel comune in provincia di Firenze:

“Se la Fiorentina vuole avere uno stadio di sua proprietà, Campi Bisenzio è il posto migliore per realizzarlo. Da qualche settimana stiamo studiando i vari aspetti, compresi quelli inerenti viabilità, mobilità e infrastrutture. Per Campi sarebbe una grande opportunità di rilancio e sviluppo”.

E ancora: “Campi fino ad oggi si è stato governato a lungo da persone che si sono spese in slogan e passerelle mediatiche, per poi far saltare il progetto senza assumersi la responsabilità degli impegni assunti. Il mio impegno, se sarò eletto Sindaco, sarà quello di favorire il sogno del popolo viola di avere una nuova casa“.