Montelatici: “Siamo da tempo in contatto con un legale vicino a Commisso. Lo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio è un’opportunità”

Intervenuto a Lady Radio, il candidato sindaco al comune di Campi Bisenzio Antonio Montelatici, ha parlato anche del tema stadio della Fiorentina, sottolineando come la strada per un possibile nuovo impianto sportivo di proprietà viola non si ancora del tutto chiusa. Queste le sue parole:

“Riteniamo che il nuovo stadio della Fiorentina possa essere una grande occasione per il comune di Campi. Siamo da tempo in contatto con un legale vicino a Commisso. Ci sarà però da lavorare e potenziare le varie arterie stradali, oltre a realizzare un nuovo casello autostradale. La viabilità, per colpa di chi ci ha governato per 70 anni, nella nostra zona è compromessa”